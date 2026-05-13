Regione Abruzzo, la nota: Marsilio in visita istituzionale a Cerchio

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si è recato oggi in visita istituzionale nel Comune di Cerchio, dove ha incontrato il sindaco Gianfranco Tedeschi e l’amministrazione comunale per un confronto sui principali temi riguardanti il territorio e le prospettive di sviluppo della comunità locale, alla presenza del consigliere regionale Marianna Scoccia – si apprende dal portale web ufficiale. La visita si inserisce nell’ambito dell’attività di ascolto e confronto istituzionale con le amministrazioni locali portata avanti dalla Regione sui territori.«La visita nel Comune di Cerchio – ha detto il presidente Marsilio – con il Museo dell’Arte Contadina e di Arte sacra che si sta completando grazie ai lavori realizzati dal Comune con fondi PNRR, è stata anche l’occasione per approfondire la conoscenza di questo angolo del nostro Abruzzo, molto importante per la sua storia antica e profonda – L’investimento sulla cultura, sulla storia, sull’identità e sulle tradizioni di questo territorio rappresenta una base fondamentale sulla quale costruire prospettive di crescita, sviluppo e futuro per la comunità locale”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it