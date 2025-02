Regione Abruzzo, la nota: Marsilio in visita istituzionale a Tortoreto, Corropoli e Torano Nuovo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 3 feb. – Tortoreto, Corropoli e Torano Nuovo sono i tre comuni della provincia di Teramo in cui si è recato in visita istituzionale oggi pomeriggio il presidente della Regione Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Il presidente, accompagnato dall’assessore regionale ai Trasporti Umberto d’Annuntiis e dalla consigliera regionale Marilena Rossi, è stato accolto dai primi cittadini dei comuni, rispettivamente da Domenico Piccioni, Dantino Vallese e Anna Ciammariconi, oltre che da ampie delegazioni di amministratori locali – aggiunge la nota pubblicata. Durante gli incontri sono stati affrontati i temi di maggiore interesse per le popolazioni e sono state incontrate diverse associazioni locali – I sindaci hanno rappresentato al presidente Marsilio le principali problematiche dei piccoli centri e le necessità che possono essere affrontate grazie a bandi nazionali e della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US 250203

