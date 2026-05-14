Regione Abruzzo, la nota: Marsilio inaugura all’Aeroporto d’Abruzzo la mostra “Dimore Storiche da Amare al Volo”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Si è svolta, questa mattina, all’Aeroporto d’Abruzzo l’inaugurazione della mostra fotografica digitale “Dimore Storiche da Amare al Volo”, promossa dalla Sezione Abruzzo dell’ADSI insieme alla Fondazione Palazzo de Pompeis nell’ambito delle iniziative per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.A conferire particolare rilievo all’evento è stata la presenza del presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha sottolineato la crescita straordinaria dello scalo abruzzese e il valore strategico dell’iniziativa per la promozione del territorio – recita il testo pubblicato online. “Stiamo viaggiando verso il milione e mezzo di passeggeri, con una crescita eccezionale soprattutto nella stagione invernale – Vogliamo offrire ai viaggiatori, sin dal loro arrivo, la possibilità di scoprire l’Abruzzo, stimolando curiosità e desiderio di tornare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa è la missione della nostra promozione territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”Marsilio ha inoltre ringraziato l’ADSI e i proprietari delle dimore storiche per l’impegno nella tutela del patrimonio culturale regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Le dimore storiche non sono solo proprietà private, ma luoghi identitari che custodiscono storia, bellezza e cultura – si legge sul sito web ufficiale. Chi le mantiene vive rende un servizio prezioso ai territori, al turismo e allo sviluppo delle comunità locali.”La mostra sarà visitabile dal 24 maggio al 30 ottobre 2026 negli spazi dell’aerostazione e coinvolgerà circa trenta dimore storiche, case museo e palazzi nobiliari abruzzesi, promossi attraverso immagini digitali ad alta definizione e strumenti multimediali dedicati ai visitatori.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it