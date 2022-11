Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra a Roma quattro Ministri del Governo Meloni

- Advertisement -

(REGFLASH) Roma, 15 nov. – Giornata fitta di incontri per il Presidente Marsilio, oggi a Roma, iniziata con il colloquio avuto con il Ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli – aggiunge la nota pubblicata. E’ stata l’occasione per uno scambio di vedute e di riflessioni sul tema dell’autonomia e su alcuni dossier che il Presidente ha attenzionato al Ministro – Il secondo incontro è avvenuto con il Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci – precisa il comunicato. Al centro del colloquio il complesso e delicato tema della ricostruzione post sisma e, più in generale, della risposta alle emergenze di Protezione Civile che hanno visto l’Abruzzo purtroppo protagonista – si legge sul sito web ufficiale. Un breve scambio di auguri di buon lavoro vi è poi stato con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Infine, ultimo colloquio con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto – riporta testualmente l’articolo online. Con lui sono stati affrontati i numerosi dossier relativi ai fondi comunitari e nazionali, ordinari e straordinari, che rappresentano oggi l’ossatura delle politiche di sviluppo – riporta testualmente l’articolo online. US/221115

