Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra Comitato per tutela dei tribunali non provinciali

Regione Abruzzo

Roma, 26 ottobre – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi pomeriggio il Comitato per la salvaguardia dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo a Roma – si legge sul sito web ufficiale. Durante l’incontro, Marsilio ha raccolto le preoccupazioni esposte dai membri del Comitato, che hanno sottolineato l’urgente necessità di affrontare il problema della carenza di personale che sta attanagliando questi tribunali, in attesa di una decisione definitiva da parte del governo centrale riguardo al futuro di tali sedi giudiziarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Presidente Marsilio ha manifestato un forte impegno nella ricerca di soluzioni immediate e adeguate per garantire il corretto funzionamento dei tribunali non provinciali nella regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ha inoltre assicurato al Comitato che “la Regione Abruzzo continuerà a lavorare in sinergia con il governo nazionale per difendere gli interessi delle quattro sedi giudiziarie e assicurare una giustizia accessibile e efficiente per i cittadini dell’Abruzzo”. USFS261023

