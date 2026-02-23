- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra Fabrizio Magani, Direttore generale per Archeologia,...
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra Fabrizio Magani, Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiC

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi, a Palazzo Silone, a L’Aquila, Fabrizio Magani, Direttore Generale per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta di uno storico dell’arte con una lunga carriera nella pubblica amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli incarichi ricoperti, la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna e per le province di Belluno, Padova e Treviso, oltre alla guida della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, con un ruolo significativo nelle attività di ricostruzione post-sisma del 2009.Nel corso del colloquio sono stati affrontati i temi legati alla tutela, alla valorizzazione e alla rigenerazione del patrimonio culturale abruzzese, con particolare attenzione alle prospettive di collaborazione istituzionale tra Regione e Ministero della Cultura, anche alla luce delle nuove sfide connesse ai processi di conservazione e sviluppo dei territori.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it