martedì, Febbraio 24, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra il Colonnello Alessandro Poli, nuovo Comandante Militare Esercito “Abruzzo Molise”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone il Colonnello Alessandro Poli, recentemente nominato Comandante Militare Esercito “Abruzzo Molise”.  L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione istituzionale ed è stato occasione per un primo confronto sui temi della cooperazione tra Regione ed Esercito, con particolare riferimento al presidio del territorio, al supporto nelle attività di protezione civile e alle iniziative congiunte a favore delle comunità locali – precisa il comunicato. Il Presidente Marsilio ha rivolto al Colonnello Poli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, confermando la piena disponibilità della Regione a proseguire e rafforzare il rapporto di sinergia con le istituzioni militari, nell’interesse della sicurezza, della coesione e dello sviluppo del territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

