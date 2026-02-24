Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra il Colonnello Alessandro Poli, nuovo Comandante Militare Esercito “Abruzzo Molise”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi a Palazzo Silone il Colonnello Alessandro Poli, recentemente nominato Comandante Militare Esercito “Abruzzo Molise”. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione istituzionale ed è stato occasione per un primo confronto sui temi della cooperazione tra Regione ed Esercito, con particolare riferimento al presidio del territorio, al supporto nelle attività di protezione civile e alle iniziative congiunte a favore delle comunità locali – precisa il comunicato. Il Presidente Marsilio ha rivolto al Colonnello Poli i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, confermando la piena disponibilità della Regione a proseguire e rafforzare il rapporto di sinergia con le istituzioni militari, nell’interesse della sicurezza, della coesione e dello sviluppo del territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

