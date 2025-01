Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra il comandante del FRDP Robert Triozzi

Dal sito della Regione Abruzzo:Roma, 22 gennaio – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questa mattina, presso gli uffici di rappresentanza della Regione a Roma, il comandante Robert Triozzi, ex ufficiale dei vigili del fuoco di New York e attuale comandante del Fire Rescue Development Program (FRDP), riconosciuto dalle Nazioni Unite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Triozzi, originario di Penne, vanta un’esperienza pluridecennale in ambito internazionale, avendo operato in contesti di emergenza e soccorso su scala globale – si apprende dalla nota stampa. Nel corso del colloquio, il Presidente Marsilio e il comandante Triozzi hanno discusso delle possibili collaborazioni per lo sviluppo di programmi di formazione e addestramento avanzato destinati al personale della protezione civile abruzzese, con l’obiettivo di potenziare la capacità di risposta a emergenze di varia natura, dal rischio sismico agli incendi boschivi.“La straordinaria esperienza di Triozzi, maturata sia nei contesti urbani complessi di New York sia nelle missioni internazionali, può rappresentare una risorsa strategica per l’Abruzzo”, ha dichiarato Marsilio al termine dell’incontro – recita il testo pubblicato online. “Poter contare sul know-how di un professionista di tale livello ci consentirebbe di elevare ulteriormente le competenze operative della nostra protezione civile, garantendo un livello di preparazione all’avanguardia”, ha aggiunto – riporta testualmente l’articolo online. FSUS220125

