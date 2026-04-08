Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra il Comandante Interregionale Carabinieri

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha incontrato, questa mattina, all’Aquila, nella sede di Palazzo Silone, il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, gen. Massimo Nicola Masciulli, accompagnato dal gen. Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise – Masciulli, generale di Corpo d’Armata dal 1 gennaio 2025, è originario di Vasto – Al centro del colloquio i temi della sicurezza e della collaborazione istituzionale sul territorio – US260408 US260408

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it