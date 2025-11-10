Regione Abruzzo, la nota: Marsilio nominato Commissario per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico dal ministro Musumeci

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci mi ha autorizzato a comunicare ufficialmente di avermi chiesto la disponibilità a esercitare il ruolo di Commissario, come prevede la legge da poco approvata, per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico, con i quartieri colpiti dal dissesto idrogeologico”.Lo ha reso noto il presidente Marco Marsilio al termine della riunione della Commissione Protezione Civile con il ministro Nello Musumeci e le amministrazioni regionali che si è tenuta questa mattina presso la sede operativa del Dipartimento Protezione civile nazionale in via Vitorchiano a Roma – “Naturalmente ho dato la mia piena disponibilità, si tratta ora di attendere i tempi tecnici, una settimana circa per la redazione del decreto e la sua registrazione, e poi entreremo in carica, pronti a farci carico delle responsabilità che derivano da questo incarico per spendere presto e bene i soldi che sono stati stanziati per la ricostruzione e per affrontare tutte le problematiche che emergeranno”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it