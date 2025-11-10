- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, la nota: Marsilio nominato Commissario per la Ricostruzione a Chieti...
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Marsilio nominato Commissario per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico dal ministro Musumeci

- Spazio Pubblicitario 02 -

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci mi ha autorizzato a comunicare ufficialmente di avermi chiesto la disponibilità a esercitare il ruolo di Commissario, come prevede la legge da poco approvata, per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico, con i quartieri colpiti dal dissesto idrogeologico”.Lo ha reso noto  il presidente Marco Marsilio al termine della riunione della Commissione Protezione Civile con il ministro Nello Musumeci e le amministrazioni regionali che si è tenuta questa mattina presso la sede operativa del Dipartimento Protezione civile nazionale in via Vitorchiano a Roma – “Naturalmente ho dato la mia piena disponibilità, si tratta ora di attendere i tempi tecnici, una settimana circa per la redazione del decreto e la sua registrazione, e poi entreremo in carica, pronti a farci carico delle responsabilità che derivano da questo incarico per spendere presto e bene i soldi che sono stati stanziati per la ricostruzione e per affrontare tutte le problematiche che emergeranno”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it