Regione Abruzzo, la nota: Marsilio presiede la Conferenza delle Regioni e la Conferenza Unificata su delega del Presidente Fedriga

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Roma, 25 febbraio 2026 – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha presieduto oggi, su delega del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, la seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al termine dei lavori, il Presidente Marsilio ha quindi presieduto anche la successiva seduta della Conferenza Unificata, nell’ambito del confronto istituzionale tra Governo, Regioni e autonomie locali sui principali provvedimenti all’ordine del giorno – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it