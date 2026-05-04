Regione Abruzzo, la nota: Marsilio tra gli stand dell’Esercito: a L’Aquila migliaia di presenze per il 165° anniversario.

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 4 maggio 2026 – Tra gli stand dell’Esercito Italiano, in un clima di grande partecipazione e coinvolgimento, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi militari, operatori e cittadini presenti alle celebrazioni per il 165° anniversario della Forza Armata, in programma dall’1 al 5 maggio nel capoluogo abruzzese – Gli spazi espositivi e le attività allestite in città stanno richiamando migliaia di visitatori, con un’ampia presenza di famiglie e giovani – precisa la nota online. Particolare apprezzamento per le dimostrazioni e le iniziative interattive, tra cui alcuni momenti a carattere sportivo pensati per favorire la partecipazione e trasmettere i valori della disciplina e del lavoro di squadra – viene evidenziato sul sito web. “Questa straordinaria partecipazione – ha dichiarato Marsilio – conferma il legame profondo tra l’Esercito e le comunità. Non è un caso che L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, ospiti la Festa dell’Esercito: oggi la cultura comprende anche la dimensione tecnologica e scientifica applicata alla difesa, che rappresenta una componente essenziale per la crescita, l’innovazione e la sicurezza del Paese”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it