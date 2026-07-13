Regione Abruzzo, la nota: Marsilio, TUA cresce e guarda al futuro con innovazione e sostenibilità

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Una società in crescita, capace di coniugare solidità economica, investimenti e innovazione per offrire servizi sempre più efficienti ai cittadini – È il quadro emerso oggi dall’Assemblea dei Soci di TUA S.p.A., alla quale ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha approvato il bilancio di esercizio 2025, seguito dalla presentazione dei risultati aziendali e dal convegno “L’evoluzione del trasporto pubblico in Abruzzo: innovazione tecnologica e sostenibilità al servizio del cittadino”.Il bilancio 2025 si chiude con un utile di esercizio e conferma il percorso di consolidamento della società, con un valore della produzione salito a 126,7 milioni di euro, ricavi da traffico pari a 22,9 milioni di euro e un significativo miglioramento dei principali indicatori economici – aggiunge la nota pubblicata. Sul fronte dei servizi prosegue inoltre il rafforzamento del trasporto ferroviario, che nel 2025 ha superato 1,2 milioni di passeggeri, insieme al rinnovamento della flotta con nuovi treni e autobus a basso impatto ambientale – si apprende dalla nota stampa. “L’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio importante perché certifica il percorso di crescita e rafforzamento di TUA – ha dichiarato il presidente Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. – I risultati conseguiti dimostrano che la strategia portata avanti dalla Regione sta producendo effetti concreti: aumenta il valore della produzione, crescono i ricavi, si rafforza il trasporto ferroviario e prosegue il rinnovamento della flotta con mezzi sempre più moderni e sostenibili – aggiunge la nota pubblicata. Un investimento che ha abbassato notevolmente l’età media del parco mezzi, migliorando qualità, affidabilità e comfort del servizio – Sono risultati che rendono TUA un’azienda sempre più solida e competitiva – viene evidenziato sul sito web. ”Nel suo intervento al convegno, Marsilio ha ribadito che la mobilità rappresenta uno degli assi strategici delle politiche regionali.“Investire nel trasporto pubblico significa investire nello sviluppo dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Una rete efficiente migliora la qualità della vita di cittadini, studenti e lavoratori, rafforza la competitività del territorio e contribuisce agli obiettivi di sostenibilità ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a sostenere il percorso di innovazione di TUA, a investire per migliorare ulteriormente il servizio e rispondere sempre meglio alle esigenze degli abruzzesi puntando su tecnologia, intermodalità, rinnovo dei mezzi e qualità dei servizi, perché il trasporto pubblico è una leva fondamentale per la crescita della nostra regione – ”Il presidente ha infine sottolineato come i risultati raggiunti confermino la capacità di TUA di affrontare le sfide future con una visione orientata all’innovazione, alla sostenibilità e all’efficienza, consolidando il proprio ruolo di azienda strategica per il sistema della mobilità regionale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it