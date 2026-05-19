Regione Abruzzo, la nota: Marsilio visita CISIA Progetti: innovazione digitale e sanità intelligente al centro dell’incontro nel Teramano

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– Mosciano Sant’Angelo, 19 mag. – Visita istituzionale questa mattina del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presso la sede operativa della CISIA Progetti S.r.l. a Mosciano Sant’Angelo, nel Teramano – recita il testo pubblicato online. Ad accogliere il presidente, il Presidente Cda Cisia progetti Srl Claudio Boffa – viene evidenziato sul sito web. Presenti anche l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, i consiglieri regionali Paolo Gatti ed Emiliano Di Matteo, e il capo di gabinetto, Stefano Cianciotta – viene evidenziato sul sito web. La visita ha rappresentato l’occasione per approfondire le attività svolte dall’azienda nel settore della gestione documentale, della digitalizzazione e dei servizi innovativi applicati alla pubblica amministrazione e alla sanità digitale – Nel corso della mattinata il presidente Marsilio ha visitato la sede produttiva di Mosciano Sant’Angelo, dove sono stati illustrati i processi di conservazione documentale, le infrastrutture dedicate alla digitalizzazione massiva e i sistemi di sicurezza adottati per la tutela del patrimonio informativo – recita il testo pubblicato online. Successivamente la delegazione si è trasferita presso la sede di rappresentanza di Pianura Vomano, a Notaresco, dove il management aziendale ha presentato alcuni progetti dedicati all’innovazione tecnologica e alla sanità digitale, con particolare riferimento alle soluzioni basate sull’analisi dei dati e sulla geolocalizzazione delle patologie per il miglioramento dei servizi sanitari e territoriali.“L’Abruzzo – ha dichiarato il presidente Marsilio – può crescere e competere investendo su innovazione, digitalizzazione e capacità di trasformare la tecnologia in servizi concreti per cittadini e imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Realtà come CISIA dimostrano come il nostro territorio sappia esprimere competenze avanzate e progettualità capaci di dialogare con la pubblica amministrazione, con il sistema sanitario e con le nuove sfide della trasformazione digitale – si apprende dalla nota stampa. È importante sostenere queste esperienze perché rappresentano un valore per lo sviluppo regionale e per la modernizzazione dei servizi”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it