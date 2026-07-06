Regione Abruzzo, la nota: Medicina sportiva digitale, oltre 61 mila certificati gestiti in un anno con la piattaforma Rispo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Oltre 60 mila atleti censiti e più di 61 mila certificati di idoneità sportiva gestiti digitalmente – Sono i dati principali del primo anno di attività della piattaforma Rispo, il portale digitale della medicina sportiva istituito dalla Regione a luglio 2025.A dodici mesi dall’avvio del servizio, dunque, la digitalizzazione della medicina dello sport in Abruzzo conferma la propria efficacia: semplificazione delle procedure, maggiore sicurezza e un sistema unico a servizio di cittadini, professionisti e associazioni sportive – “Il primo anno di attività di Rispo – spiega l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – rappresenta un risultato importante per l’intero sistema sanitario regionale e per il mondo dello sport abruzzese – La piattaforma ha dimostrato come la trasformazione digitale possa tradursi in servizi più efficienti, trasparenti e accessibili, semplificando il lavoro dei professionisti e offrendo ai cittadini uno strumento moderno, affidabile e sicuro – Un servizio che si inserisce nel più ampio programma di digitalizzazione del nostro sistema sanitario, nato per rendere più semplice, sicuro e trasparente il percorso di rilascio e gestione dei certificati medici per l’attività sportiva agonistica”.Il bilancio è ampiamente positivo: i dati registrati dalla piattaforma, infatti, testimoniano una diffusione capillare del sistema e il suo pieno utilizzo da parte delle strutture autorizzate e dei professionisti del settore – Nel dettaglio, il Rispo ha registrato 60.540 atleti censiti, 61.344 certificati di idoneità sportiva rilasciati, 762 certificati attualmente in fase di valutazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Numeri che confermano il ruolo centrale della piattaforma nel garantire una gestione uniforme delle certificazioni sull’intero territorio regionale, assicurando maggiore tracciabilità dei documenti, riduzione degli adempimenti amministrativi e una più efficace tutela della salute degli atleti.“Continueremo a investire nell’innovazione tecnologica della sanità regionale – continua la Verì – come anche nel caso del Fascicolo Sanitario Elettronico, perché crediamo che la digitalizzazione sia uno strumento fondamentale per migliorare la qualità dei servizi, garantire maggiore sicurezza dei dati e rendere la Pubblica Amministrazione sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it