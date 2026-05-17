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Regione Abruzzo, la nota: Mercati rionali coperti, contributi fino a 70 mila euro

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Dal sito della Regione Abruzzo:L’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, comunica che è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo l’avviso del bando per l’approvazione dei criteri di finanziamento dei mercati rionali coperti.“La misura punta a rafforzare un settore che riteniamo importante come il commercio ed è un’iniziativa condivisa con ANCI Abruzzo e le associazioni regionali di categoria – ribadisce l’assessore – ed è destinata ai Comuni con una popolazione compresa tra 15 mila e 45 mila residenti – precisa la nota online. Prevede un investimento che oscilla tra i 20 mila e i 70 mila euro”.Il provvedimento è stato predisposto per consentire ai Comuni interventi di riqualificazione e valorizzazione dei banchi e dei box, nonché l’adeguamento alle normative igienico-sanitarie – “Puntiamo, con questa iniziativa, a dare nuova vitalità ai mercati rionali comunali, che rappresentano un valore sia come luoghi pubblici di socialità sia come elementi di attrattività turistica, con uno sguardo alle tradizioni storiche e socio-culturali”, aggiunge l’assessore – L’avviso è destinato alle amministrazioni comunali e mira soprattutto all’ammodernamento tecnologico e, ancor più, a favorire l’accessibilità per le persone con disabilità o con ridotta funzionalità motoria – si legge sul sito web ufficiale. “Una valutazione di carattere sociale che ci ha spinto a sostenere – conclude l’assessore Magnacca – un avviso che consentirà di supportare i mercati rionali, che contribuiscono a mantenere vivi i quartieri cittadini”. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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