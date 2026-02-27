Regione Abruzzo, la nota: Mercato del lavoro: con l’intelligenza artificiale in aumento offerta in settori tecnologici

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“I dati di ricerca sull’evoluzione del mercato del lavoro indicano ancora di più l’esigenza che le nuove generazioni si dotino di competenze scientifiche e tecnologiche, le cosiddette materie STEM”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, alla luce dell’ultimo rapporto del ministero del Lavoro sui cambiamenti del mercato del lavoro con l’avvento dell’intelligenza artificiale – si apprende dalla nota stampa. “Tutti gli indicatori – aggiunge l’assessore Magnacca – segnalano una direzione univoca che abbiamo il dovere di intercettare per dare maggiori possibilità di lavoro e crescita professionale ai nostri giovani – L’introduzione dell’intelligenza artificiale sta accelerando un processo che già procedeva spedito: le aziende cercano sempre più competenze digitali avanzate e il fenomeno riguarda sia i tradizionali profili Stem sia specializzazioni tecniche che finora non erano state associate alla rivoluzione digitale – si apprende dalla nota stampa. È nostro dovere, quindi, creare le condizioni ambientali e politiche per favorire questo tipo di formazione, oltre a dare gli strumenti economici e finanziari per favorire l’assunzione dei lavoratori con competenze scientifiche”.Il dato emerso dal rapporto del ministero del Lavoro sembra disegnare una nuova disciplina dell’incrocio domanda/offerta, punto nodale che guida gli andamenti del mercato del lavoro – In questo senso, oltre la metà delle pubbliche amministrazioni utilizza servizi internet di server, software e database che sono legati all’AI, mentre altrettanto avanzata è l’azione delle imprese private su questo terreno – riporta testualmente l’articolo online. Nel 2025 il 16,4% delle imprese italiane con almeno 10 dipendenti utilizza tecnologie di intelligenza artificiale; una quota più che raddoppiata rispetto all’8,2% del 2024. Un balzo in avanti significativo, anche se resta inferiore alla media Ue del 20%.”Ma è sulla capacità di stare al centro di questo cambiamento che si gioca la sfida decisiva – sottolinea l’assessore alle Attività produttive -. Sappiamo già che nei prossimi anni il mercato del lavoro chiederà oltre 3,2 milioni di nuovi occupati – precisa la nota online. In particolare avrà bisogno di formazione tecnica e specialistica con competenze digitali, green e gestionali – precisa la nota online. Si stima infatti che tra il 2026 e il 2029 saranno necessari 1,2/1,3 milioni di laureati e diplomati Its, mentre il 45% delle nuove assunzioni riguarderà profili tecnici diplomati – Parlo di sfida perché in Abruzzo, come in molte altre regioni italiane, l’industria 4.0, il digitale e la ricerca avanzata sono settori in forte espansione, ma allo stesso tempo non arriva la stessa forza propulsiva dal lato della domanda – si legge sul sito web ufficiale. Ad esempio – aggiunge Tiziana Magnacca – la presenza femminile nei settori STEM resta drammaticamente bassa; per questo è fondamentale incoraggiare le ragazze a intraprendere questi percorsi, perché le donne dimostrano da sempre grandi abilità e capacità, ma troppo spesso si trovano davanti a barriere culturali e sociali che ne continuano a limitare la partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vogliamo cambiare questa tendenza, vogliamo dare una nuova prospettiva promuovendo un ambiente educativo e lavorativo più inclusivo e aperto”

