Regione Abruzzo, la nota: Migranti: domani a Pescara convegno su risultati progetto PUOI

Pescara, 21 giu. – I risultati del progetto PUOI (Protezione unica a obiettivo integrazione) saranno al centro del convegno in programma domani, giovedì 22 giugno, dalle ore 10, presso l’Auditorium “Leonardo Petruzzi” nel Museo delle Genti in via delle Caserme a Pescara – Finanziato con il Pon Inclusione e portato avanti da Anpal Servizi in collaborazione con la Regione Abruzzo, il progetto prevede una serie di azioni per l’inserimento lavorativo dei migranti in Abruzzo con l’obiettivo di potenziare la filiera dei servizi offerti e ampliare la opportunità occupazionali.

Il convegno presenterà i risultati raggiunti in Abruzzo con l’indicazione dei percorsi dei lavorativi avviati che hanno permesso l’inclusione dei migranti vulnerabili, a fronte dell’obiettivo nazionale che prevede l’avvio di 2000 percorsi di inserimento socio-lavorativo, basati su una dote individuale che prevede una presa in carico personalizzata, l’offerta di servizi specialistici di orientamento e accompagnamento al lavoro, un tirocinio extracurriculare di 6 mesi – precisa la nota online. Ma l’appuntamento di giovedì sarà anche l’occasione per illustrare le azioni di formazione e accompagnamento al lavoro che la Regione Abruzzo si appresta a promuovere nell’ambito della programmazione europea dell’Fse Plus 2021-2027.

“Il progetto PUOI testimonia il consolidamento della collaborazione tra Regione e Anpal Servizi – dice l’assessore alla Formazione Pietro Quaresimale che aprirà i lavori del convegno – in un contesto di miglioramento dei servizi su lavoro offerti ai cittadini – precisa la nota online. Questo spirito di collaborazione, che ormai investe tutti i settori dell’attività del Dipartimento Lavoro-Sociale, è stato ribadito nel corso della recente visita che il presidente di Anpal Servizi, Massimo Temussi, ha avuto qui in Regione”. Tra gli interventi previsti quelli della responsabile nazionale del progetto PUOI, Rosa Rotundo, e del rappresentante della direzione generale dell’Immigrazione del ministero del Lavoro, Gianluca Panuccio – aggiunge testualmente l’articolo online. IAV 230621

