Regione Abruzzo, la nota: Ministro Santanchè a Pescara per gli Stati generali del turismo dei territori

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Il turismo dei territori e la capacità delle comunità locali di generare servizi – Si muove su questo asse la seconda edizione degli “Stati generali del turismo dei territori 2025” che si apre mercoledì, 26 novembre dalle ore 10, all’Aurum di Pescara – Organizzati da Regione Abruzzo e Feries società leader in Italia nella ricettività rurale, gli Stati generali hanno una duplice veste: tavola rotonda con un confronto pubblico la mattina dalle 10 alle 13 con la partecipazione di esponenti regionali e nazionali del turismo, del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e con la chiusura affidata al ministro del Turismo, Daniela Santanché, e una sessione pomeridiana rivolta invece agli operatori del settore con workshop tematici.“L’Abruzzo è ancora una volta al centro del dibattito pubblico sull’offerta turistica – ha detto il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – a conferma del ruolo che la regione ha assunto a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo grazie non solo ai numeri registrati negli ultimi anni sulle presenze turistiche, ma anche alla capacità dei territori di generare servizi e creare offerta turistica differenziata – Il boom delle presenze sta tutto in questi elementi e il fatto che si sia scelto l’Abruzzo per la seconda edizione degli Stati generali del turismo dei territori rappresenta un riconoscimento pubblico al lavoro fatto negli ultimi anni”.Il turismo dei territori, da intendersi il turismo generato dall’offerta di ricettività che proviene da agriturismo, Case vacanze, appartamenti, ville e chalet, in Abruzzo cresce di anno in anno parallelamente al turismo esperienziale – si apprende dalla nota stampa. Il quadro dell’offerta ricettiva conferma queste tendenze – Tra il 2019 e il 2024, il settore alberghiero si mantiene stabile con 774 strutture e circa 50.000 posti letto – recita il testo pubblicato online. Nello stesso periodo, invece, l’extra-alberghiero registra un’espansione significativa: le strutture passano da 2.420 a 3.582, con un aumento del 48%, e i posti letto crescono da 64.517 a 72.914. In particolare, risultano in crescita gli agriturismi, che salgono da 408 a 456 strutture, con un incremento dei posti letto da 4.860 a 6.160, segnando un’evoluzione importante per il turismo rurale e la valorizzazione delle aree interne

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it