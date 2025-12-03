- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 3, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Mode in Abruzzo, al via a Pescara gli Stati generali della moda

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:È partita, questa mattina, la prima edizione degli Stati Generali della Moda 2025, negli spazi dell’Aurum di Pescara – L’iniziativa rappresenta un momento strategico di confronto e coordinamento per analizzare le trasformazioni del settore moda, valorizzare le eccellenze del territorio e definire nuove strategie di sviluppo e competitività.Ad aprire i lavori è stata l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – “Questo evento – ha spiegato – rappresenta per l’Abruzzo un momento fondamentale di consapevolezza del grande valore che la moda ha per il nostro territorio e per il comparto produttivo – Solo considerando l’export, che alla fine del 2024 si è attestato ad oltre 564 milioni di euro, si comprende la crescita significativa che la nostra regione ha registrato negli ultimi anni, con quasi 12.000 occupati nel settore – È un’occasione – ha aggiunto- per valorizzare il lavoro fatto finora e per sostenere e affiancare le nostre imprese, con una visione istituzionale chiara per affrontare le sfide future – si apprende dalla nota stampa. La filiera della moda riceverà nuovi sostegni, inclusi circa 100 milioni di euro per progetti di respiro importante, e strumenti come la certificazione della filiera che garantiranno equità, correttezza normativa e competitività, contrastando fenomeni come l’ultra fast fashion.Il percorso abruzzese si inserisce in un contesto nazionale e internazionale, con il tavolo nazionale sulla moda a Roma, che consentirà di unire le esperienze locali alle strategie più ampie, costruendo un progetto su misura per la nostra regione, senza perdere i collegamenti con il resto del Paese e con i mercati globali.”Nel corso della giornata sono previsti interventi e approfondimenti su temi quali imprenditorialità femminile, artigianato, scenari economici, incentivi nazionali e strategie di internazionalizzazione, con la partecipazione di rappresentanti del sistema camerale, del Comitato per l’Imprenditoria Femminile, di Invitalia e del Centro Studi Tagliacarne, oltre a testimonianze dirette di imprenditrici del settore – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, porterà una riflessione sul ruolo strategico del comparto moda per la competitività regionale e sulle politiche di sostegno allo sviluppo produttivo e all’internazionalizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli Stati Generali della Moda 2025 rappresentano la prima tappa di un percorso volto a rafforzare e rendere più coeso l’intero comparto moda regionale, valorizzando il talento, la creatività e le eccellenze produttive dell’Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

