Regione Abruzzo, la nota: Mode in Abruzzo, al via a Pescara gli Stati generali della moda

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:È partita, questa mattina, la prima edizione degli Stati Generali della Moda 2025, negli spazi dell’Aurum di Pescara – L’iniziativa rappresenta un momento strategico di confronto e coordinamento per analizzare le trasformazioni del settore moda, valorizzare le eccellenze del territorio e definire nuove strategie di sviluppo e competitività.Ad aprire i lavori è stata l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – “Questo evento – ha spiegato – rappresenta per l’Abruzzo un momento fondamentale di consapevolezza del grande valore che la moda ha per il nostro territorio e per il comparto produttivo – Solo considerando l’export, che alla fine del 2024 si è attestato ad oltre 564 milioni di euro, si comprende la crescita significativa che la nostra regione ha registrato negli ultimi anni, con quasi 12.000 occupati nel settore – È un’occasione – ha aggiunto- per valorizzare il lavoro fatto finora e per sostenere e affiancare le nostre imprese, con una visione istituzionale chiara per affrontare le sfide future – si apprende dalla nota stampa. La filiera della moda riceverà nuovi sostegni, inclusi circa 100 milioni di euro per progetti di respiro importante, e strumenti come la certificazione della filiera che garantiranno equità, correttezza normativa e competitività, contrastando fenomeni come l’ultra fast fashion.Il percorso abruzzese si inserisce in un contesto nazionale e internazionale, con il tavolo nazionale sulla moda a Roma, che consentirà di unire le esperienze locali alle strategie più ampie, costruendo un progetto su misura per la nostra regione, senza perdere i collegamenti con il resto del Paese e con i mercati globali.”Nel corso della giornata sono previsti interventi e approfondimenti su temi quali imprenditorialità femminile, artigianato, scenari economici, incentivi nazionali e strategie di internazionalizzazione, con la partecipazione di rappresentanti del sistema camerale, del Comitato per l’Imprenditoria Femminile, di Invitalia e del Centro Studi Tagliacarne, oltre a testimonianze dirette di imprenditrici del settore – si apprende dalla nota stampa. Nel pomeriggio, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, porterà una riflessione sul ruolo strategico del comparto moda per la competitività regionale e sulle politiche di sostegno allo sviluppo produttivo e all’internazionalizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli Stati Generali della Moda 2025 rappresentano la prima tappa di un percorso volto a rafforzare e rendere più coeso l’intero comparto moda regionale, valorizzando il talento, la creatività e le eccellenze produttive dell’Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali.

