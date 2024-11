Regione Abruzzo, la nota: Mondiali di scacchi: Marsilio incontra a Montesilvano il tenore Andrea Bocelli

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Montesilvano (Pe), 22 nov. La Città di Montesilvano si conferma punto di riferimento internazionale per gli scacchi – Il comune adriatico ospita in questi giorni il Campionato mondiale di scacchi, disciplina Cadetti 2024, che si concluderà il prossimo 27 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento è organizzato da Unichess.Il Presidente Marco Marsilio, durante la visita, avvenuta oggi pomeriggio, in occasione dell’arrivo a Montesilvano del tenore e cantante Andrea Bocelli, discreto scacchista, ha ricordato i valori dello sport.“Voglio ringraziare gli atleti che hanno scelto di partecipare alla manifestazione – ha sottolineato il Presidente Marsilio nel suo intervento -. Voglio esprimere un sincero augurio a bambini e bambine di diversa nazionalità che hanno scelto di competere qui a Montesilvano, in pace e nel rispetto delle regole, con l’obiettivo di coltivare i valori di questo meraviglio e antichissimo gioco”. GILPET/241122

