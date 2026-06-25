Regione Abruzzo, la nota: Montagna: al festival di Bruxelles va in scena “sua maestà” il Gran Sasso

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Abruzzo della montagna protagonista a Bruxelles al Festival della Montagna, manifestazione organizzata ogni anno dal Trentino-Alto Adige nella sede belga del Parlamento europeo e che quest’anno ha visto la regione ospite d’onore – recita la nota online sul portale web ufficiale. A rappresentare la Regione c’era l’assessore Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo convinti – ha detto l’assessore in apertura della manifestazione – che il Festival della Montagna di Bruxelles rappresenti uno strumento straordinario per far conoscere le aree meno note ma che poi sono ricche di storia, di identità, di patrimonio culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi va di moda parlare di aree interne, noi che ci viviamo possiamo dire di essere anche i custodi delle tradizioni del sistema Italia”.La giornata della montagna abruzzese a Bruxelles si è aperta con il convegno “Gran Sasso-Abruzzo, Culture e Montagne nel dialogo europeo”, occasione per una riflessione ad alta voce nella sede delle istituzioni europee, sullo stato della montagna italiana e abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’Abruzzo – ha aggiunto Santangelo – ha un territorio variegato, che va dal mare alla montagna – Soffre di denatalità, spopolamento, regioni come la Provincia autonoma di Bolzano sono un modello da imitare, ma oggi siamo qui per raccontare uno spaccato diverso dell’Abruzzo e un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo: il Gran Sasso – aggiunge testualmente l’articolo online. Che per noi è anche montagna della scienza, perché in cima c’è il più grande osservatore astronomico d’Italia, all’interno delle profondità della sua montagna ci sono i laboratori del Gran Sasso di Fisica nucleare che dialogano con il Cern, dove si fa alta ricerca – viene evidenziato sul sito web. Una montagna che è parte della storia e delle tradizioni dell’Abruzzo, ma che è montagna di scienza ed è per questo che occasioni come questa sono momenti di crescita”.Con l’assessore Santangelo c’erano l’europarlamentare Michele Picaro, che ha sostenuto l’iniziativa, a cui è andato il ringraziamento dell’assessore per “aver permesso alla montagna abruzzese di entrare nelle istituzioni europee”, il regista Luca Cococcetta e Vesna Caminades, direttrice dell’ufficio di Bruxelles della Provincia autonoma di Bolzano – riporta testualmente l’articolo online. A Bruxelles è andato in scena il film del regista abruzzese, “Monte Corno – I thought I was flying”, che racconta la prima ascesa documentata nella storia dell’alpinismo di Francesco De Marchi che nel 1573, a 69 anni, arrivò sul Corno Grande alla testa di una mini di spedizione di cinque scalatori.Di “Abruzzo terra di persone laboriose che racconta storie di sacrificio”, ha parlato l’europarlamentare Michele Picaro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il Gran Sasso riunisce tante comunità che danno vita ad un patrimonio unico al mondo, che può contare su tante eccellenze valorizzare eccellenze e qui avrà sempre il palcoscenico nazionale che merita”.Per il regista Luca Cococcetta, invece, l’appuntamento di Bruxelles ha rappresentato una grande soddisfazione, ma soprattutto è stato l’esempio di come il cinema possa raccontare territori ed essere un veicolo di promozione, mentre la direttrice dell’Ufficio di Bruxelles della Provincia autonoma di Bolzano, Vesna Caminades, ha sottolineato che tra gli obiettivi della manifestazione è offrire una piattaforma innovativa in grado di scoprire le realtà che hanno a che fare con le montagne, cercando di coinvolgere altre regioni.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it