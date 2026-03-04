Regione Abruzzo, la nota: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Imprudente: ripartire dai sindaci e dalle necessità del territorio

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si è svolta oggi, presso la sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l’Assemblea della Comunità del Parco, un momento di confronto istituzionale dedicato alle priorità strategiche dell’area protetta e alle prospettive di sviluppo e tutela del territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’Assemblea ha rappresentato anche un passaggio istituzionale particolarmente significativo, il saluto ufficiale del nuovo Commissario del Parco, Patrizio Schiazza, insediatosi nei giorni scorsi.Il rappresentante della Regione Abruzzo, il Vicepresidente e Assessore ai Parchi e all’Ambiente, Emanuele Imprudente, ha rivolto al neo Commissario un messaggio di augurio e piena disponibilità alla collaborazione istituzionale: «Formulo al Commissario Patrizio Schiazza i miei più sinceri auguri di buon lavoro e ringrazio il Presidente Navarra per il lavoro svolto – Sono certo che con Schiazza, grazie alla sua competenza e alla capacità di ascolto che lo caratterizza, si potrà avviare un percorso condiviso e concreto per rendere ancora più efficace e fruttuosa la gestione del Parco – La sinergia tra istituzioni rappresenta la chiave per affrontare con determinazione le sfide ambientali e cogliere appieno le opportunità di sviluppo che il nostro territorio è in grado di esprimere».Particolare attenzione è stata riservata al ruolo dei Sindaci e delle amministrazioni comunali, protagonisti essenziali delle politiche di valorizzazione e tutela dell’area protetta – si legge sul sito web ufficiale. «I Sindaci – ha sottolineato il Vicepresidente – sono il primo presidio istituzionale sui territori e rappresentano il punto di raccordo fondamentale tra le comunità locali e gli enti sovraordinati – precisa la nota online. È attraverso il loro ascolto e il loro coinvolgimento attivo che possiamo costruire strategie realmente efficaci, comprensibili per chi vive il territorio capaci di coniugare tutela ambientale, sicurezza e sviluppo socio-economico».«Rivolgo al Commissario Straordinario Schiazza i miei più sentiti auguri per questo incarico – ha commentato il presidente della Comunità del Parco e sindaco di Santo Stefano di Sessanio Fabio Santavicca – incarico che saprà svolgere con la professionalità e la competenza che lo ha contraddistinto da sempre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio rivolgere anche un sentito ringraziamento al Presidente Navarra per il lavoro svolto durante il suo mandato così come a tutto il consiglio direttivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Spero che insieme a tutti i sindaci del Parco inizi una nuova era, fatta di ascolto e sinergia con le comunità del nostro prezioso e splendido territorio».L’obiettivo condiviso emerso dall’Assemblea è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Regione, Comunità del Parco e struttura commissariale, promuovendo una governance partecipata e orientata ai risultati e alla valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali dell’area – viene evidenziato sul sito web. «Il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – ha concluso Imprudente – deve essere, oltre che un presidio di biodiversità, un motore di sviluppo responsabile per le comunità locali – Solo lavorando insieme, con spirito di leale collaborazione istituzionale e valorizzando il ruolo dei territori, potremo garantire un futuro di crescita per le nostre straordinarie aree naturali abruzzesi».

