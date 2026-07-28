Regione Abruzzo, la nota: Parte il tour promozionale per far conoscere l’avviso FESR “Digitalizzazione imprese”

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“Spingere imprese e professionisti verso la digitalizzazione significa rafforzare la competitività dell’intero tessuto produttivo abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oggi la transizione digitale non è più una facoltà, ma un passaggio imprescindibile per affrontare mercati sempre più competitivi”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, aprendo a Vasto il primo appuntamento della campagna di comunicazione Abruzzo in evoluzione, avviata dalla Regione per promuovere a imprese e professionisti le opportunità offerte dall’Avviso Digitalizzazione delle Pmi, finanziato con il FESR 2021-2027Ci sono a disposizione 10 milioni di euro per permettere alle piccole e medie imprese e ai professionisti abruzzesi di adottare tecnologie digitali per la propria attività in modo da migliorare la competitività e la capacità di stare sul mercato – aggiunge testualmente l’articolo online. La tappa inaugurale del tour promozionale segna l’avvio di un percorso che interesserà diversi comuni delle quattro province abruzzesi con l’obiettivo di favorire la più ampia conoscenza della misura e consentire ai potenziali beneficiari di predisporre correttamente la documentazione necessaria prima dell’apertura dello sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. Numerosa la partecipazione all’incontro, che ha visto la presenza di imprenditori, professionisti, rappresentanti delle associazioni di categoria e operatori economici – precisa il comunicato. Per tutta la durata dell’evento è stato attivato un desk informativo a disposizione dei partecipanti per chiarimenti e approfondimenti.Nel corso del suo intervento, l’assessore Magnacca ha evidenziato come la misura sia stata costruita partendo dalle esigenze del tessuto produttivo regionale, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese, alle attività artigiane e ai liberi professionisti – Tra le scelte qualificanti dell’avviso, ha richiamato anche il sostegno ai progetti di e-commerce a condizione che sia mantenuto il punto vendita fisico, con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica e tutela del commercio di prossimità e delle botteghe artigiane, considerate un presidio economico, sociale e culturale dei territori – aggiunge la nota pubblicata. Daniele Antinarella, funzionario del Dipartimento Attività produttive, ha approfondito gli aspetti tecnici dell’avviso, illustrando il percorso che conduce dalla progettazione dell’investimento alla presentazione della domanda – viene evidenziato sul sito web. L’intervento ha fornito indicazioni operative per interpretare correttamente la misura e predisporre candidature complete e coerenti con gli obiettivi dell’Avviso – La campagna “Abruzzo in evoluzione” proseguirà il 6 agosto, alle ore 18.00, presso il Centro Commerciale Centauro di Chieti, mentre il 7 agosto è in programma un webinar promosso da Confesercenti Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli appuntamenti successivi saranno ospitati in altri comuni abruzzesi per continuare il percorso di informazione e approfondimento dedicato all’Avviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Si ricorda che lo sportello per la presentazione delle domande sarà attivo dalle ore 10.00 del 21 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Digitalizzazione delle PMI

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it