Regione Abruzzo, la nota: Passolanciano – Maielletta: investimenti pari a 17,7 milioni di euro per il rilancio

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:“In riferimento alle notizie apparse sulla stampa relative alla situazione della stazione di Passolanciano voglio precisare che è già in corso un articolato piano di rilancio dell’area, sostenuto dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027, con investimenti complessivi pari a 17,7 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa si inserisce in una strategia di continuità con la precedente programmazione avviata con il ciclo 14-20, confermando l’impegno dell’amministrazione regionale nel considerare Passolanciano – Maielletta una delle infrastrutture turistiche strategiche del sistema montano abruzzese”, ha sottolineato il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario – “L’obiettivo – ha continuato D’Amario – è realizzare una destinazione montana moderna e attrattiva, fruibile durante tutto l’anno, capace di integrare le diverse componenti del turismo invernale ed estivo, l’offerta outdoor, i servizi di accoglienza e la mobilità sostenibile”. Gli interventi finanziati nell’ambito della programmazione FSC 2021–2027, risultano attualmente i seguenti interventi: realizzazione seggiovia ad ammorsamento automatico tra Maielletta e Stazzo di Roccamorice, importo finanziato: 7.600.000 euro; recupero, con demolizione e ricostruzione, di un edificio polivalente in località Passolanciano, importo finanziato 1.800.000 euro; realizzazione area di scambio per viabilità e parcheggi nei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice, importo finanziato 6.210.000 euro, i cui soggetti attuatori sono i Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice; recupero e valorizzazione turistica dello Stazzo e altri interventi minori, importo finanziato 2.090.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. “Abbiamo voluto un approccio responsabile e sostenibile per quanto riguarda il progetto dell’impianto di innevamento che, pur previsto nel quadro originario degli interventi, non è stato al momento finanziato a seguito delle criticità evidenziate in sede di Provvedimento di Semplificazione Autorizzatoria Unica Regionale (PSAUR) da parte del Parco Nazionale della Maiella e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Non essendo stato ancora finanziato, la Regione, nel garantire la piena sostenibilità ambientale e coerenza autorizzativa degli interventi, ha quindi deciso di procedere con ulteriori approfondimenti tecnico-amministrativi, evitando così il rischio di impegnare risorse pubbliche su progetti non ancora autorizzati – aggiunge la nota pubblicata. Non si tratta di un arretramento, ma di un atto di responsabilità amministrativa che mira a rispettare le stringenti tempistiche di spesa del FSC e a garantire la piena sostenibilità delle opere – Saremo pronti a intervenire, anche finanziariamente nel momento opportuno – La Regione Abruzzo continuerà a operare con responsabilità, trasparenza e programmazione strutturata, promuovendo un modello di sviluppo turistico montano in grado di coniugare valorizzazione del territorio, tutela ambientale e crescita economica”, ha concluso il sottosegretario D’Amario – recita il testo pubblicato online.

