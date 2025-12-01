Regione Abruzzo, la nota: Per i comuni montani dal 9 dicembre al via domande per richiedere acquisto scuolabus

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Da martedì 9 dicembre i comuni montani e semi montani potranno presentare alla Regione Abruzzo la manifestazione d’interesse per avere uno scuolabus destinato al trasporto scolastico – riporta testualmente l’articolo online. Lo comunica l’assessore agli Enti locali, Roberto Santangelo, a seguito della pubblicazione della manifestazione d’interesse sul portale della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Finanziato nell’ambito del Fondo nazionale per la Montagna (Fosmit), l’avviso prevede la possibilità che la Regione acquisti scuolabus o più genericamente mezzi per il trasporto scolastico a seguito di richiesta da parte dei comuni montani e semi montani – precisa la nota online. “E’ una misura concreta – commenta l’assessore Roberto Santangelo – che guarda con attenzione ai bisogni reali dei centri montani molto spesso a corto di risorse e dunque non in grado di acquistare uno scuolabus. È nostra intenzione acquistare mezzi elettrici o ibridi e comunque a basso impatto ambientale, oltre al fatto che abbiamo previsto premialità per quei centri della montagna che in occasione della manifestazione si convenzionano per presentare un progetto comune su un territorio”.L’iniziativa promossa dalla Regione Abruzzo prevede due momenti: il primo è già attivo con la pubblicazione della manifestazione di interesse sotto forma di avviso rivolta ai comuni invitati a presentare un progetto tenendo conto di quanto previsto nell’avviso – recita il testo pubblicato online. Scaduto il termine del 22 dicembre, la Regione provvederà a stilare una graduatoria di merito in base ai progetti presentati – precisa la nota online. La seconda parte consiste nell’acquisito da parte della Regione in favore di quei comuni il cui progetto ha ottenuto il via libera – si apprende dal portale web ufficiale. “L’avviso può contare – conclude l’assessore Santangelo – su una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro ed è per questo che contiamo di venire incontro alle esigenze di molti comuni montani e semi montani”. In questa prima fase, le manifestazioni di interesse sotto forma di progetto vanno presentate all’indirizzo dpg028@pec.regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it.Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’acquisto di scuola…

