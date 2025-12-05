Regione Abruzzo, la nota: Per i comuni montani slitta al 16/1 il termine per richiedere acquisto scuolabus

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Slitta di circa un mese il termine ultimo per i comuni montani e semi montani per presentare manifestazione d’interesse per l’acquisto di uno scuolabus o di altro mezzo destinato al trasporto scolastico – recita il testo pubblicato online. Lo spostamento dal 22 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026 è stato deciso dall’assessore agli Enti locali, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online. “D’intesa con gli uffici regionali – ha detto l’assessore – abbiamo deciso di spostare il temine di scadenza a seguito delle numerose richieste che ci sono giunte dai comuni interessati che hanno bisogno di tempo per concludere e perfezionare le convenzioni intercomunali appositamente costituite per partecipare alla manifestazione d’interesse – si apprende dalla nota stampa. Del resto abbiamo sempre detto – ha aggiunto Santangelo – che il bando pubblicato nell’ambito della programmazione del Fondo per la Montagna (Fosmit) ha l’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei comuni montani e semi montani, ma allo stesso tempo dobbiamo agevolare l’attività di questi comuni affinchè l’obiettivo finale di migliorare i servizi alla cittadinanza possa essere raggiunto”.Le modalità di adesione alla manifestazione d’interesse rimangono le stesse, per cui le domande vanno presentate da martedì 9 dicembre all’indirizzo: dpg028@pec.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it fino a venerdì 16 gennaio 2026Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’acquisto di scuola…

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it