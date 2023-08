Regione Abruzzo, la nota: Perdonanza, Marsilio: “da parte del Governo giusto riconoscimento ad evento unico nella storia”

Dal sito della Regione Abruzzo:

Roma, 3 agosto – “Presentare la Perdonanza Celestiniana nella sede del Ministero della Cultura, alla presenza del sottosegretario Mazzi e con il saluto del ministro Sangiuliano, è un altro un altro passo importante che compiamo per aprire l’Abruzzo al mondo, far conoscere i nostri tesori, i nostri gioielli, e dare il giusto rilievo ad un evento che è unico nella storia mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo ringraziamo il sottosegretario Mazzi per l’attenzione che ha voluto riservare alla Perdonanza Celestiniana dell’Aquila e anche per l’annuncio di un sostegno concreto e più fattivo da parte del governo nazionale verso un evento che non è marginale ma assolutamente universale”” Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ai margini della conferenza stampa di presentazione della 729ª edizione della Perdonanza Celestiniana, tenuta questa mattina a Roma presso la sede del Ministero della Cultura – Marsilio ha inoltre ricordato come “la Perdonanza Celestiniana da oltre 700 anni è l’evento che ha anticipato il Grande Giubileo nella Chiesa cattolica e lo scorso anno è stato suggellato dalla presenza in persona di Papa Francesco nell’aprire la Porta Santa – si apprende dal portale web ufficiale. È un evento quindi di una grandissima dimensione spirituale e culturale che, come stiamo facendo oggi, deve essere valorizzato nel giusto modo, fatto conoscere al mondo nella maniera più corretta”. USFS230308

