Regione Abruzzo, la nota: Pesca e sviluppo rurale, firmato il primo protocollo tra GAL abruzzesi

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:È stato firmato a Pescara, nell’ambito della Mostra Mediterranea, il primo protocollo d’intesa in Italia che mette in rete un Gruppo di Azione Locale (GAL) della pesca e i GAL dello sviluppo rurale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’accordo è stato sottoscritto dai presidenti Riccardo Padovano (GAL Pesca Abruzzo), Pasquale Cantoro (GAL Terreverdi Teramane) e Roberto Di Vincenzo (GAL Costa dei Trabocchi). L’intesa, che nasce da un’idea della Regione Abruzzo, sancisce una collaborazione tra i tre GAL, con l’obiettivo di promuovere un modello condiviso di valorizzazione dei territori costieri e rurali.Il protocollo punta a rafforzare la collaborazione tra i tre GAL attraverso attività di coprogettazione, programmazione congiunta, promozione coordinata e sviluppo di filiere integrate, valorizzando il sistema territoriale “costa-colline-entroterra”, nel quale agricoltura, pesca, acquacoltura, turismo, produzioni tipiche e patrimonio culturale rappresentano un’unica grande risorsa per lo sviluppo sostenibile della regione – È prevista, inoltre, l’istituzione di un Tavolo permanente di lavoro e di coordinamento, a regia regionale, per dare continuità alle iniziative comuni.Il Servizio con i due Uffici di competenza in materia di CLLD ha elaborato il modello di collaborazione tra i GAL, curato la costruzione tecnica e istituzionale e coordinato l’attuazione, sino alla sottoscrizione dell’intesa – Nella serata della firma, su delega del vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il Dirigente del Servizio Francesco Di Filippo ha illustrato il progetto ai presenti e ha presenziato alla sottoscrizione del protocollo – recita il testo pubblicato online. «Con questo protocollo la Regione Abruzzo si conferma la prima in Italia a mettere in rete un GAL della pesca e i GAL dello sviluppo rurale, favorendo l’integrazione tra la programmazione PAC-CSR per l’agricoltura e quella FEAMPA per la pesca e l’acquacoltura» – ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’agricoltura, Emanuele Imprudente – «un modello innovativo che mette a sistema le energie dei territori costieri e dell’entroterra, dalla filiera agroalimentare al turismo, dalla valorizzazione dei prodotti tipici locali alla promozione del chilometro zero e del miglio zero – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio il Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e gli Uffici competenti e in particolare il dirigente Francesco Di Filippo per il lavoro tecnico e istituzionale svolto in questi mesi, che ha reso possibile trasformare un’idea della Regione in un accordo concreto tra i GAL. È un risultato – ha concluso Imprudente – che valorizza l’intera regione e apre nuove prospettive di sviluppo per le nostre comunità costiere e rurali, capace di generare nuove opportunità di crescita economica, valorizzare le produzioni locali e promuovere le identità dei territori abruzzesi».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it