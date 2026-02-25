- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
Regione Abruzzo, la nota: Pesca sportiva, approvato il Calendario ittico 2026, stagione al via dal 1 marzo
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Pesca sportiva, approvato il Calendario ittico 2026, stagione al via dal 1 marzo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Approvato il Calendario ittico 2026 durante la seduta di Giunta regionale di ieri” – è quanto annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega a Caccia e Pesca, Emanuele Imprudente – “La pesca sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) prenderà avvio la prima domenica di marzo (primo marzo) e cesserà l’ultima domenica di settembre, mentre nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) è consentito pescare tutto l’anno”.La pesca è consentita a partire da un’ora prima del levar del sole a un’ora dopo il tramonto, a esclusione della pesca notturna alla Carpa, effettuata mediante la tecnica del “carpfishing”, con l’obbligo del rilascio in acqua del pescato – aggiunge testualmente l’articolo online.  Di seguito si riporta il link del nuovo Calendario ittico e il Disciplinare per la pesca notturna alla carpahttps://www2.regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/content/approvazione-calendario-ittico-2026

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

