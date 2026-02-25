Regione Abruzzo, la nota: Pesca sportiva, approvato il Calendario ittico 2026, stagione al via dal 1 marzo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Approvato il Calendario ittico 2026 durante la seduta di Giunta regionale di ieri” – è quanto annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega a Caccia e Pesca, Emanuele Imprudente – “La pesca sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) prenderà avvio la prima domenica di marzo (primo marzo) e cesserà l’ultima domenica di settembre, mentre nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) è consentito pescare tutto l’anno”.La pesca è consentita a partire da un’ora prima del levar del sole a un’ora dopo il tramonto, a esclusione della pesca notturna alla Carpa, effettuata mediante la tecnica del “carpfishing”, con l’obbligo del rilascio in acqua del pescato – aggiunge testualmente l’articolo online. Di seguito si riporta il link del nuovo Calendario ittico e il Disciplinare per la pesca notturna alla carpahttps://www2.regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/content/approvazione-calendario-ittico-2026

