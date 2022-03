Regione Abruzzo, la nota: Pesca sportiva: Imprudente, online procedura rilascio tesserino ‘segna catture’

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

SEMPLIFICAZIONE MPORTANTE TASSELLO NELL’ATTIVITÀ DEL NOSTRO ASSESSORATO. – L’Aquila, 3 mar. A partire dal 28 febbraio scorso è possibile acquisire attraverso una procedura online il tesserino ‘segna catture’ per la pesca sportiva nelle acque interne della Regione Abruzzo: lo comunica il vicepresidente della giunta regionale con delega a Caccia e Pesca, Emanuele imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Per accedere alla procedura occorre collegarsi all’indirizzo https://sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/ (utilizzando esclusivamente Google Chrome o Mozilla Firefox) ed essere dotati di SPID. “Questa semplificazione è un altro importante servizio del nostro Assessorato reso più agevole e comodo grazie alle tecnologie – spiega Imprudente – è una buona notizia per tantissimi sportivi ed appassionati di una disciplina molto seguita”.

Con pochi clic e restando comodamente a casa propria o avvalendosi del supporto di negozi, associazioni ittiche o di altri soggetti previa delega, si trasmette agli uffici regionali la richiesta del tesserino segna catture –

Conclusa l’istruttoria, il tesserino verrà inviato direttamente all’indirizzo di posta elettronica riportato nella richiesta – viene evidenziato sul sito web.

