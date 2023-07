Regione Abruzzo, la nota: Pescara-Roma: Marsilio, lunedì vertice con vice ministro Bignami e RFI su velocizzazione Ferrovia

Dal sito della Regione Abruzzo:

Alle 18, al Castello Orsini di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. – L’AQUILA, 21 lug. Lunedì 24 luglio, alle ore 18, al Castello Orsini di Avezzano, si terrà l’incontro sulla velocizzazione e il raddoppio della Ferrovia Pescara-Roma, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,Galeazzo Bignami.

Un evento promosso dal Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in collaborazione con RFI, a dimostrazione dell’importanza che il progetto riveste quale strategia di sviluppo per l’intera regione – Saranno presenti anche l’amministratore delegato di RFI, Gianpiero Strisciuglio e il commissario straordinario per il potenziamento della ferrovia Pescara- Roma, Vincenzo Macello – aggiunge testualmente l’articolo online. Alle 18 circa, è previsto un punto stampa con i giornalisti che vorranno fare interviste, prima dell’inizio dell’evento – K.S. 230721

