Regione Abruzzo, la nota: Philadelphia: A Marsilio donata una copia della “Liberty Bell”

Philadelphia, 20 apr. Nel corso di un incontro presso l’Union League di Philadelphia programmato martedì sera 19 aprile, dalla NIAF per celebrare la Regione d’onore 2021, il presidente della Regione, Marco Marsilio ha ricevuto dalla delegata rappresentante del Comune di Philadelphia, Sheila Hess, una copia in miniatura della “Liberty Bell”, la campana della libertà che ha un grande significato storico per tutti gli Stati Uniti, essendo uno dei simboli più comunemente associato alla Rivoluzione americana e alla Dichiarazione di indipendenza – si apprende dal portale web ufficiale. FSUS/220420

