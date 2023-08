Regione Abruzzo, la nota: Piana del Cavaliere,Marsilio in visita istituzionale a Pereto e all’azienda leader Aisico

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Avezzano – 2 Ago – recita il testo pubblicato online. Visita istituzionale ieri del Presidente Marsilio a Pereto (Aq), nella Piana del Cavaliere, all’azienda Aisico srl (Associazione italiana sicurezza della circolazione), leader del settore sicurezza stradale e dei crash, con Centro Prove nella Piana – viene evidenziato sul sito web. Il Presidente è stato ricevuto dal Sindaco Giacinto Scio’. Aisico ha ottenuto la certificazione per testare la sicurezza nelle barriere nei circuiti di Formula 1.

La ditta è leader in Italia e seconda in Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Marsilio è arrivato a bordo di un’auto d’epoca ed ha assistito, tra le altre cose, al lancio sull’apposito circuito, di una vettura attrezzata con appositi sensori contro le barriere di sicurezza – viene evidenziato sul sito web.

“Si tratta di un’azienda con oltre 50 dipendenti – ha affermato Marsilio – che prende commesse da tutto il mondo, dà occupazione alle famiglie del territorio che è diventato il cemento per mantenere coesa questa comunità caratterizzata, inoltre, da una forte predisposizione alla musica, fatto testimoniato dalla presenza di una banda storica e di un monumento dedicato in piazza”. “Vi sono tante associazioni – ha proseguito – che dimostrano la presenza di vitalità culturale ed artistica, c’è una galleria d’arte contemporanea, testimone di una realtà che ha poco più di 600 anime, ma che mantiene fortissima la coesione della propria collettività”.

Per Marsilio si tratta di un modello da ammirare ed esportare in altri borghi del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Aisico nel 2015 ha iniziato a sostenere eventi culturali investendo sui giovani – precisa il comunicato. Il Centro Prove originariamente era sorto ad Anagni con Autostrade per l’Italia – viene evidenziato sul sito web.

Poi il Presidente è tornato sul tema della velocizzazione della rete ferroviaria: “Se dalla stazione di Carsoli riuscissimo a portare il treno a Roma tra i 30/40 minuti di percorrenza tra Tiburtina e Termini, questo territorio avrebbe un’attrattività moltiplicata – si legge sul sito web ufficiale.

Se centinaia di persone, che oggi sono a Roma, ai margini di una periferia difficile da vivere, potessero scegliere di spostarsi con un treno a poco costo nel cuore della grande metropoli, il ripopolamento di questo territorio della Piana del Cavaliere, sarebbe a portata di mano”. Il Presidente inoltre, ha assistito alla simulazione dell’attivazione dei sistemi anti intrusione, quei meccanismi che devono impedire che un veicolo lanciato contro un oggetto sensibile possa essere raggiunto – aggiunge testualmente l’articolo online. ALE SIGISMONDI 2023/08/02

