Regione Abruzzo, la nota: Piano neve, D’Annuntiis “Via libera per le 4 Province alle risorse stagioni 24/25 -25/26

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 6 nov – Nell’ultima seduta di Giunta è stata approvata la delibera che destina a favore delle 4 province abruzzesi risorse per consentire l’attuazione dei piani neve per le stagioni invernali 23/24 e 24/25 – ha dichiarato il sottosegretario della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis – il procedimento di riordino delle Province ha reso difficoltoso il reperimento di risorse adeguate a fronte di una crescente necessità di interventi per garantire la corretta gestione delle strade

In questo modo – ha concluso D’Annuntiis – la giunta regionale dimostra l’attenzione alle problematiche delle viabilità provinciali ripartendo le somme in base alle consistenze del patrimonio stradale”.U.S. 2023/11/06

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it