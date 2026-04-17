Regione Abruzzo, la nota: Piano regionale autismo: in aumento i posti nella provincia dell’Aquila

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Aumento delle strutture accreditate per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e incremento delle risorse finanziarie con destinazione specifica – si apprende dal portale web ufficiale. Le nuove misure adottate dalla Giunta regionale “segnano – secondo l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – la chiara volontà del governo regionale di mettere in primo piano i bisogni e le esigenze dei più deboli”.In questo quadro, Roberto Santangelo ha voluto mettere in evidenza “l’azione dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì che ha saputo trovare risorse e strumenti amministrativi per introdurre misure di grande portata”. Tutti i territori provinciali sono interessati dal nuovo fabbisogno approvato dalla Giunta regionale e i numeri in rialzo toccano anche la provincia dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. “Tutto il territorio provinciale – segnala l’assessore Santangelo – potrà contare per il prossimo triennio sull’incremento dei posti in centri diurni che passano da 58 a 87, dell’invariabilità dei posti in nuclei residenziali e dell’incremento da 9 a 11 degli ambulatori – aggiunge la nota pubblicata. L’aumento delle strutture per l’autismo e l’incremento delle risorse – evidenzia l’assessore – sono parte di una precisa strategia in materia di politiche sociali, che intende guardare ai bisogni e alle esigenze reali delle famiglie e delle persone con disabilità con misure concrete”.Il riferimento è diretto ai progetti di Vita indipendente che per la prima volta hanno trovato risorse finanziarie certe e spendibili grazie all’inserimento nella programmazione FSE 2021-2027. “La scheda di intervento su Vita Indipendente finanziata dall’Fse – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali – rappresenta senza dubbio un modello da seguire se si vuole dare respiro finanziario a misure di politica sociale e di inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La stessa programmazione Fse prevede una scheda di intervento per il rafforzamento delle residenze diurne per disabili, che rappresentano un tassello importante nelle politiche di assistenza e inclusione, alle quali dobbiamo garantire la possibilità di accedere a politiche di sostegno”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it