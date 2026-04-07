Regione Abruzzo, la nota: Pierburg di Lanciano: trattative di cessione ancora aperte, nuovo incontro al Mimit il 28 aprile

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Rheinmetal, che controlla lo stabilimento Pierburg in Val di Sangro, ha comunicato nel corso dell’odierno incontro tenutosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy che le trattative di cessione dello stabilimento di Lanciano, avviate con uno dei due potenziali acquirenti della divisione Power System (divisione civile automotive), sono ancora aperte – La società non esclude ulteriori confronti anche con il secondo offerente auspicando la conclusione della cessione entro il prossimo mese di maggio”. A dichiararlo l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca al termine dell’incontro – aggiunge testualmente l’articolo online. L’azienda nel frattempo ha annunciato la definizione di un accordo con i sindacati tedeschi del settore metalmeccanico che prevede garanzie di stabilità lavorativa, il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni normative e contrattuali per i successivi tre anni dalla definizione del closing, ovvero 2029. Accordo che tiene conto anche della stabilità dei rapporti con i fornitori locali – precisa la nota online. A tal proposito, i sindacati presenti all’incontro all’incontro al Mimit, hanno auspicato la riproposizione del medesimo accordo anche per i siti produttivi italiani.“Da parte nostra come Regione Abruzzo – aggiunge l’assessore – abbiamo insistito affinché i lavoratori abruzzesi possano essere in ogni caso reimpiegati nel settore difesa dello stesso gruppo e, in subordine, abbiamo chiesto di capire quali siano le garanzie occupazionali anche in riferimento ai nuovi acquirenti – precisa il comunicato. Fermo restando la proposta di piano industriale già previsto dalla divisione automotive di Rheinmetall per le annualità dal 2026 al 2029”.Il Ministero ha fissato un incontro per il 28 aprile per chiarire ogni dubbio circa le ipotesi di riconversione produttiva degli stabilimenti italiani verso il settore difesa e nel contempo verificare anche la possibilità di trasposizione degli accordi sindacali tedeschi per i lavoratori italiani.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it