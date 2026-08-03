Regione Abruzzo, la nota: Pilkington San Salvo, al via rifacimento da 80 milioni di euro

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha visitato questa mattina lo stabilimento NSG Pilkington di San Salvo in occasione dello spegnimento formale del vecchio impianto e dell’avvio della maxi riconversione tecnologica dello storico forno float. Si tratta di un intervento da oltre 80 milioni di euro, interamente privato e sostenuto dal gruppo internazionale giapponese NSG, che assicurerà la continuità industriale e occupazionale del polo vastese per i prossimi vent’anni.Ad accompagnare Marsilio durante la visita, l’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca, e il capo di Gabinetto della Presidenza, Stefano Cianciotta – si legge sul sito web ufficiale. La delegazione è stata accolta dai vertici aziendali guidati dal presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio – recita il testo pubblicato online. Il Presidente Marsilio ha potuto accedere all’interno dell’impianto, spento e raffreddato da qualche giorno per consentire l’avvio delle operazioni. “Entrare all’interno del forno è stata un’esperienza eccezionale – si apprende dalla nota stampa. Con la temperatura scesa a 50-60 gradi, abbiamo potuto camminare sul pavimento vetrificato e osservare da vicino i blocchi di refrattario dove per vent’anni è scorse il vetro fuso destinato alla produzione di parabrezza, finestrini e deflettori – aggiunge la nota pubblicata. Oggi diamo il via a un maxi investimento di 80 milioni di euro per lo sviluppo strategico di questo sito – recita il testo pubblicato online. Siamo particolarmente orgogliosi di questo traguardo perché questo impianto rischiava di chiudere durante la pandemia – viene evidenziato sul sito web. Allora, le misure nazionali non consideravano la particolarità degli altoforni a ciclo continuo, che se spenti subiscono danni irreparabili – precisa la nota online. Per evitare il blocco, la Regione Abruzzo stanziò 4,5 milioni di euro per coprire i costi di mantenimento in funzione dell’impianto, salvando l’attività produttiva e centinaia di posti di lavoro che rappresentano la spina dorsale della nostra economia – Oggi, giunti alla naturale fine del ciclo ventennale del forno, siamo qui a festeggiare una ripartenza resa possibile anche grazie al lavoro diplomatico svolto con il Governo e con la nostra ambasciata in Giappone – “L’intervento di ricostruzione (revamping) durerà circa 14 settimane e vedrà impegnate sul territorio centinaia di maestranze specializzate, generando un importante indotto immediato per l’economia locale, dall’accoglienza alla ristorazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’attenzione particolare è stata riservata anche all’impatto ecologico, come sottolineato dallo stesso Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. “Oltre al rifacimento del forno, un ulteriore investimento permetterà di modificare l’impianto di raffreddamento, – ha ricordato Marsilio – riducendo il consumo d’acqua da 20 metri cubi all’ora a soli 2 o 3 metri cubi – aggiunge la nota pubblicata. Un taglio del 90% dei consumi idrici che darà un respiro ed un beneficio enorme all’intero comprensorio vastese, un territorio che d’estate soffre particolarmente la siccità. Questo è l’investimento più grande sostenuto da decenni alla Pilkington di San Salvo ed è il trampolino di lancio per garantire al sito altri decenni di attività.”

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it