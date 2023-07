Regione Abruzzo, la nota: PinQua: Campitelli a Vasto illustra i due progetti di rigenerazione urbana

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 21 lug. La Regione Abruzzo, grazie al PinQua, il Programma nazionale della qualità dell’abitare, promosso dal Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale, può disporre di risorse pari a 45 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa mattina, nella sede del Municipio di Vasto, l’assessore con delega al Territorio, Nicola Campitelli, ha presentato, insieme al sindaco Menna, i due progetti relativi alla cittadina costiera del chietino – recita il testo pubblicato online. Complessivamente, sono 63 i Comuni abruzzesi interessati dal programma PinQua, appartenenti a tutte e quattro le province, mentre sono 89 le aree di intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. “In generale, saranno realizzati interventi infrastrutturali e servizi per la collettività -ha spiegato l’assessore Campitelli – con l’obiettivo di fornire una nuova visione urbana dello spazio pubblico, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla capacità di miglioramento dell’efficienza energetica – si legge sul sito web ufficiale. Nello specifico, a Vasto, – ha proseguito – il progetto Area2 ‘Costa dei Trabocchi’, finanziato per circa 900mila euro, si articola in due interventi: il primo in via Alborato ed il secondo in Largo De Gasperi”.

La prima area di intervento è situata nel parco di via D’Acquisto ed è un’area urbana densamente popolata, situata a sud-ovest del centro storico di Vasto mentre la seconda area di intervento si colloca all’interno del parco comunale “Giuseppe Spataro”. Anch’essa è un’area densamente popolata ed è situata nella prima periferia a nord del centro storico di Vasto – recita il testo pubblicato online. In entrambi i casi, sono previsti un’area per la ricarica elettrica (Charging Station), un impianto per il recupero di acque pluviali, il ripristino di servizi igienici, un’area playground per bambini dai 3 ai 14 anni, un’area fitness all’aperto, uno spazio ginnico per gli over60, un parco giochi per cani e un’area libreria all’aperto oltre ad una nuova corsia ciclabile – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Secondo il sindaco, Menna, il progetto PinQUa consentirà alla città di Vasto di riqualificare due ampie aree: il Parco Falcone-Borsellino e quello di via Alborato – recita il testo pubblicato online. Si tratta, a giudizio del primo cittadino di Vasto, di un finanziamento di circa un milione di euro, ottenuto dalla Regione Abruzzo grazie ad un proficuo dialogo con l’assessore regionale Nicola Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. Un progetto importante per Vasto che consentirà di realizzare aree giochi per bambini, area per sgambamento e giochi per cani, area fitness, stazione ricarica bici elettriche e una nuova corsia ciclabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Interventi che, secondo Menna, valorizzeranno due zone di quartieri ad alta densità. L’inizio dei lavori è in programma per i primi mesi del 2024. /230721

