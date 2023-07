Regione Abruzzo, la nota: Pneumologia: Marsilio e Verì, nuova sede con più posti letto, maggiori spazi e tecnologia all’avanguardia

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Inaugurati a L'Aquila i nuovi locali al Delta 7. (Regflash), L'Aquila, 13 lug. Pneumologia nella nuova sede del Delta 7: più posti letto, più spazi, più tecnologia, maggiore fruibilità degli ambulatori. Lo spostamento dall'edificio L2, avvenuto nelle settimane scorse, segna un salto di qualità in termini di organizzazione del lavoro degli operatori sanitari e, di riflesso, di assistenza degli utenti.

Oggi pomeriggio, all'inaugurazione del reparto, erano presenti, tra gli altri, oltre al presidente della Regione Marco Marsilio, all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il senatore Guido Quintino Liris, il direttore dell'Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, il Manager della Asl, Ferdinando Romano, il direttore sanitario aziendale, Alfonso Mascitelli, il direttore dell'unità operativa Gian Luca Primomo, il direttore del dipartimento medico, Alessandro Grimaldi e il consigliere delegato alla sanità, Stefano Flammini, per il Comune di L'Aquila. La benedizione è stata impartita dal vescovo ausiliare Antonio D'Angelo.

16 posti letto – Nella nuova ubicazione, all'interno del Delta 7, il reparto dispone di 16 posti letto: 12 per la pneumologia e 4 per l'Utir (Unità di terapia intensiva respiratoria). Nell'intensiva respiratoria, inoltre, è stata allestita una stanza da isolamento, con un posto letto, per trattare patologie infettive.

Tecnologia – Il reparto è dotato di un sistema che consente di monitorare in modalità ‘da remoto’ sia i pazienti ricoverati in pneumologia sia in Utir, anche con l’utilizzo di videocamere –

Più comfort. Il miglioramento dovuto allo spostamento riguarderà, oltre a una maggiore disponibilità di spazi, anche l'aspetto alberghiero. Le stanze di degenza sono infatti di 2 o al massimo 3 posti letto e tutte dotate di bagno, in modo da offrire un qualificato livello di comfort.

Ambulatori a contatto col reparto. Un altro importante aspetto, legato alla nuova location, è quello della dislocazione degli ambulatori che nella precedente sede operativa erano staccati dal reparto. Ora, invece, l'attività ambulatoriale si svolge in spazi contigui all'unità operativa, consentendo una migliore organizzazione del lavoro. Negli ambulatori, oltre al Day Hospital, vengono assicurate le prestazioni di broncoscopia e trattate fibrosi polmonare, asma grave, Bcpo (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e sindromi delle apnee notturne.

L'attività ambulatoriale potrà contare a breve su nuove strumentazioni. Per potenziare il personale, inoltre, è in corso l'assunzione di un nuovo medico.

"Abbiamo un reparto tecnologicamente più avanzato – ha dichiarato il presidente Marsilio – con un approccio innovativo al percorso terapeutico in grado di offrire a tutti i cittadini un nuovo punto di riferimento dell'area medica ospedaliera. Da oggi l'ospedale San Salvatore può contare nella nuova sede su una nuova struttura altamente specializzata nella diagnosi, cura e follow-up di pazienti che presentino patologie respiratorie croniche e di livello complesso. La Regione – aggiunge Marsilio – sostiene così azioni che permettono al sistema sanitario di introdurre nuovi modelli organizzativi, migliorando l'efficienza e offrendo un'assistenza di alto livello, anche grazie all'innovazione tecnologica, con un numero maggiore di posti letto, spazi più ampi e maggiore fruibilità degli ambulatori. Il nuovo reparto di Pneumologia coniuga al meglio le competenze cliniche e le risorse tecnologiche per ottimizzare il ciclo di cura a beneficio dei pazienti, delle loro famiglie e degli operatori sanitari".

L'assessore Nicoletta Verì ha sottolineato come l'inaugurazione di oggi abbia rappresentato un ulteriore tassello del programma di ammodernamento strutturale e tecnologico dei presidi ospedalieri abruzzesi, che l'attuale governo regionale sta portando avanti fin dal suo insediamento. Erano anni che non venivano effettuati investimenti sui nostri ospedali e questa giunta, lavorando a stretto contatto con le Asl, ha finalmente invertito la rotta, procedendo sia al rinnovo delle apparecchiature, sia alla riqualificazione delle strutture. Uno sforzo non indifferente, che si affianca a nuove assunzioni e a un piano di digitalizzazione che contribuirà a rendere sempre più efficiente l'assistenza ai cittadini".

"La nuova collocazione della Pneumologia – ha commentato il manager della Asl, Romano, "rientra nel piano di sviluppo dell'azienda, finalizzato al progressivo miglioramento logistico e organizzativo di reparti e servizi dell'ospedale di L'Aquila, congiuntamente al reclutamento di personale qualificato, come dimostra la recente nomina a primario del dott. Primomo. L'obiettivo è valorizzare tutto il patrimonio strutturale, tecnologico e umano dell'Azienda per attuare un modello sanitario sempre più funzionale a rispondere in maniera adeguata, tempestiva e qualificata alle necessità di assistenza dei pazienti". US 230713

