Regione Abruzzo, la nota: Pnrr: Liris, Regione protagonista con ufficio ad hoc per bandi e scadenze

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

L’AQUILA – “La Regione Abruzzo sta predisponendo un ufficio interamente dedicato al Pnrr per seguire l’intera programmazione e offrire supporto ai Comuni, un iter peraltro già avviato con la costituzione della Task force composta dai 33 professionisti selezionati dal Ministero della Funzione pubblica e destinati all’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Raccolgo dunque con grande senso di responsabilità la sfida lanciata dal deputato Camillo D’Alessandro, che però incito – per lo spirito istituzionale che so che lo contraddistingue e non provocatoriamente – a lavorare affinché la Regione svolga un ruolo da protagonista nelle scelte strategiche nazionali che la riguardano”. Lo afferma l’assessore regionale al Bilancio Guido Liris, a proposito dei 9,3 milioni di euro stanziati dal Ministero del Sud a favore di Comuni e Province abruzzesi per mettere in campo le progettazioni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, più in generale, per intercettare e spendere bene i fondi comunitari. “La Regione non può non essere coinvolta nelle decisioni che compirà il governo per l’attuazione del Piano, che è giusto e doveroso siano condivise con la governance locale”, rileva l’assessore, ricordando come siano “numerosissimi gli enti locali che potranno attingere a una misura vitale per le aree interne, caratterizzate spesso da Comuni piccoli e piccolissimi costretti a fare i conti con croniche carenze di personale”. “È apprezzabile l’impegno dell’onorevole D’Alessandro che si pone proprio come ‘ponte’ tra enti locali e Ministeri”, aggiunge Liris, “lo stesso fa la Regione, cerniera tra istituzioni – precisa il comunicato. Lo sanno bene i sindaci che trovano le porte dei nostri uffici sempre aperte e le strutture dell’Ente a loro disposizione per offrire costantemente supporto – recita il testo pubblicato online. Cosa che avverrà in modo sempre più strutturato e organico”. US/220223

