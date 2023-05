Regione Abruzzo, la nota: Pnrr: Marsilio: “con Fitto incontro positivo, al via tra un mese nuova programmazione fondi europei 21-27” 

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Roma 29 mag. – “Attraverso un tavolo tecnico che nelle prossime settimane dovrà definire celermente alcuni ultimi dettagli, tra non più tardi di un mese andremo alla ripartizione della nuova programmazione 21-27. Si tratta di nuovi, importanti investimenti per la Regione Abruzzo e siamo soddisfatti sia per il percorso intrapreso sia per il riconoscimento ottenuto da parte del Ministero e dell’intero Governo nazionale del buon lavoro che la nostra Regione sta facendo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro bilaterale con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e la Regione Abruzzo, avvenuto questo pomeriggio a Roma – Marsilio ha spiegato che “si è tratto di un incontro positivo per coordinare istituzionalmente le Regioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la programmazione e l’impiego dei fondi nazionali ed europei, compreso il PNRR. Per questo il Ministro Fitto ha voluto fare anche una ricognizione sui fondi europei dello scorso ciclo di programmazione che finiva nel 2020 e che si stiamo terminando, sul quale il ministero ha riconosciuto i passi in avanti e l’ottima prestazione della spesa della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. ” “USFS290523

