Regione Abruzzo, la nota: Polizia locale: a Sulmona lunedì 1° edizione Festa regionale

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 18 gen. – La città di Sulmona ospita lunedì 20 gennaio la 1° edizione della Festa regionale della polizia locale – L’iniziativa è organizzata dal comando polizia locale di Sulmona in collaborazione con la Regione Abruzzo in concomitanza della ricorrenza di San Sebastiano martire, patrono della polizia locale – “La festa vuole essere un riconoscimento all’attività della polizia locale su tutto il territorio regionale – commenta l’assessore agli Enti Locali Roberto Santangelo -. In questo senso la Regione ha voluto organizzare un evento annuale di respiro regionale che sia in grado di mettere in rilievo l’opera meritevole che il corpo svolge nei diversi comuni, senza però sovrapporsi alle iniziative di ogni singolo comune”.Nel corso della cerimonia l’assessore Santangelo provvederà a consegnare onorificenze al personale di polizia locale dei diversi comuni abruzzesi che si è contraddistinto per l’attività nel 2024. Il programma della Festa regionale prevede alle ore 10 la messa solenne officiata dal vescovo di Sulmona, Michele Fusco, presso la Cattedrale di San Panfilo, alle ore 11 il corteo dei gonfaloni delle polizie locali dei comuni regionali, alle ore 12 a Palazzo San Francesco, sede della residenza municipale, è prevista la consegna delle onorificenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. US 250118

