Regione Abruzzo, la nota: Polizia locale: nasce Albo regionale per docenti scuola formazione

Pescara, 21 giu. – La Regione Abruzzo cerca docenti per le iniziative formative della costituenda Scuola regionale di formazione della Polizia locale – Gli uffici regionali hanno pubblicato la manifestazione di interesse che ha l’obiettivo di raccogliere le richieste di iscrizione per la realizzazione dell’Albo regionale dei docenti, unico e aperto, per le docenze presso la scuola di formazione – La nascita dell’Albo regionale è un ulteriore tassello nella costruzione del sistema di formazione della polizia locale, ora che le competenze del settore sono aumentate e diversificate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Proprio in ragione di questi mutamenti, la Regione ha avviato la costituzione della Scuola di formazione aperta a tutti gli operatori della Polizia locale e in grado di venire incontro alle esigenze dei comuni che in questo modo potrebbero contare su risparmi su risparmi di spesa nell’opera di formazione del proprio personale di polizia – si legge sul sito web ufficiale. L’avviso di manifestazione di interesse è aperto a tutti quei soggetti in possesso di diploma di laurea triennale, specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento dotati di particolare qualificazione e specializzazione; esperti e docenti universitari o specializzati, magistrati, funzionari pubblici e professionisti – precisa la nota online. È importante sottolineare che l’iscrizione all’Albo regionale dà la possibilità di ottenere incarichi di docenza ma non attribuisce alcun diritto ad ottenere i suddetti incarichi – precisa il comunicato. L’iscrizione all’Albo è gratuita con una durata biennale – Le domande vanno inviate all’indirizzo dpa005@regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it entro il prossimo 5 luglio 2022. IAV 220621

Avviso per l’iscrizione all’Albo docenti della scuola di Polizia locale

