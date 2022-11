Regione Abruzzo, la nota: Polizia locale: Quaresimale, attivo portale rivolto a operatori e cittadini

- Advertisement -

Pescara, 8 nov. – Un vero e proprio portale indispensabile per l’attività degli operatori di polizia locale, ma anche a servizio dei cittadini – È il nuovo sito internet della polizia locale della Regione Abruzzo (polizialocale – si apprende dalla nota stampa. regione – abruzzo – recita il testo pubblicato online. it) allestito dal servizio Enti locali della Giunta regionale in attuazione della legge regionale – si apprende dalla nota stampa. Predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agid in materia di siti istituzionali, il nuovo portale della polizia locale è solo l’ultimo atto di un percorso politico e amministrativo partito due anni fa che ha portato alla costituzione e rafforzamento dell’Osservatorio regionale e alla realizzazione di una serie di atti previsti dalla legge regionale – si apprende dalla nota stampa.

“Il portale internet è il risultato di un lavoro intenso portato avanti dagli uffici su espressa indicazione dell’assessorato – sottolinea l’assessore alla Polizia locale Pietro Quaresimale -. Ora gli operatori hanno di fronte uno strumento dal quale prelevare documentazione tecnica, protocolli operativi e programmare formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non solo, esso rappresenta senza dubbio anche un servizio rivolto ai cittadini nell’ambito di quel processo di trasparenza e semplificazione della pubblica amministrazione che vuole avvicinare il cittadino alle istituzioni”. Elementi di innovazione del sito sono riscontrabili sul fronte della formazione professionale degli addetti di polizia locale – si apprende dalla nota stampa.

“Proprio così, – aggiunge l’Assessore – una sezione del sito è dedicata alla presentazione dei corsi che la Regione Abruzzo, avvalendosi di un pool di esperti, organizzerà per soddisfare sia la formazione di ingresso per i neo assunti sia quella continua degli operatori già in servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo senso, mi preme ricordare come la Regione stia attivando la scuola regionale di Polizia locale il cui disciplinare è stato approvato dalla Giunta regionale, con l’obiettivo di destinare la scuola a istituzione di riferimento per la crescita e l’evoluzione professionale degli operatori di polizia locale”. IAV 221108

