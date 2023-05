Regione Abruzzo, la nota: Polizia locale. Quaresimale illustra in 1° Commissione il nuovo regolamento

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 16 mag. – “Siamo fermamente convinti che il nuovo regolamento di Polizia amministrativa e locale riesce a dare risposte concrete alle necessità del Corpo e ai comuni abruzzesi”. Lo ha affermato l’assessore regionale agli Enti locali, Pietro Quaresimale, nel corso dell’audizione della 1° Commissione del Consiglio regionale sulla proposta presentata dalla Giunta regionale di regolamento regionale di attuazione dell’art. 26 della legge n. 42 del 2013.

“Dopo dieci anni di colpevole silenzio – ha detto Quaresimale – abbiamo avviato quel processo di riforma previsto dalla legge regionale, volendo dare alla polizia locale regionale uniformità normativa e di comportamento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Regolamento che abbiamo proposto all’esame del Consiglio regionale riesce a tener dentro le novità previste dal contratto collettivo di lavoro, dalla legge regionale 42 e una nuova struttura gerarchica basata sui gradi previsti nell’ordinamento civile”.

L’approvazione del regolamento regionale di polizia locale, del resto, è solo l’ultimo atto di quel processo di riforma a cui l’assessore ha fatto riferimento nell’audizione in 1°commissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non a caso la proposta in esame al Consiglio è stata preceduta da un’intesa attività che si è dispiegata negli ultimi due anni: dalla nascita dell’Osservatorio di polizia locale alla Scuola di formazione regionale, dalla creazione dell’Albo dei docenti all’adozione del protocollo d’intesa con prefetture e Anci – aggiunge la nota pubblicata. L’assessore Quaresimale ha poi ribadito che nella stesura della proposta di regolamento “si è tenuto conto dei contributi pervenuti dal Comitato consultivo e dalle organizzazioni sindacali, nel rispetto di quell’idea di confronto che è alla base di ogni processo di riforma che chiama in causa i territori e si rivolge ai cittadini”. IAV 230516

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it