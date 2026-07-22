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Regione Abruzzo, la nota: Porti: Marsilio incontra il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, Mirco Carloni

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 22 lug. – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi, a Palazzo Silone, Mirco Carloni, nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale – si apprende dalla nota stampa. Al centro dell’incontro, le prospettive di sviluppo del sistema portuale abruzzese e il rafforzamento della collaborazione istituzionale per valorizzare il ruolo strategico degli scali di Pescara, Ortona e Vasto, infrastrutture fondamentali per la crescita economica, la logistica e la competitività del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Marsilio e Carloni hanno condiviso la necessità di proseguire lungo un percorso di confronto costante tra la Regione e l’Autorità di sistema portuale, con l’obiettivo di sostenere gli investimenti programmati e favorire una sempre maggiore integrazione dei porti abruzzesi nelle principali direttrici commerciali e di collegamento dell’Adriatico – Con l’occasione, il presidente Marsilio ha designato il professor Simone Mancini, di Ortona, quale rappresentante della Regione Abruzzo nel Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mancini è professore associato di Architettura navale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. K.S. 260722

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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