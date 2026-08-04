Regione Abruzzo, la nota: Porto canale di Pescara, definita la roadmap per il potenziamento e la deviazione della foce

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Vertice operativo, ieri sera, nella sede della Direzione marittima di Pescara, guidato dal Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. Si è tracciata la roadmap sul potenziamento e sulla deviazione del porto canale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso dell’incontro è stata confermata la conclusione dell’iter ambientale con il parere VIA favorevole per l’avvio della deviazione della foce del fiume (opera affidata da ARAP all’ATI Sales/Mentucci/Inmare). Parallelamente, si è fatto il punto sui 21,2 milioni di euro destinati alle successive opere a mare gestite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP), fondamentali per mettere fine allo storico problema dell’insabbiamento dei fondali.Analizzate anche le procedure gestite da ARAP per sbloccare i cantieri a terra relativi al “Pennello di Foce” e alla barriera di radicamento: si sta procedendo allo scorrimento della graduatoria per individuare il nuovo appaltatore, con un attento monitoraggio sull’adeguamento dei prezzi unitari per garantire una ripartenza rapida dei lavori.All’incontro hanno preso parte , tra gli altri, il presidente dell’AdSP Mirco Carloni, gli assessori regionali Umberto D’Annuntiis e Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci, oltre ai vertici di ARAP e della Direzione marittima – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it