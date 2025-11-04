- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, la nota: Porto di Ortona, la Regione fa il punto sugli investimenti strategici

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Marsilio: “Avanti con la crescita del sistema portuale abruzzese”Il punto della situazione sugli investimenti in corso e programmati per il porto di Ortona si è svolto, questo pomeriggio, a Pescara, in Regione, ed è stato al centro di una riunione di coordinamento convocata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, insieme all’Assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis.La riunione ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale di Ortona, con il Sindaco, Angelo Di Nardo, e il vicesindaco Simone Ciccotelli, del Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Ortona – Capitano di Fregata (CP) Dario Gerardi e dei rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, del Commissario della Zona Economica Speciale (ZES), del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e dell’ARAP. Durante l’incontro è stata analizzata la situazione degli investimenti per il porto di Ortona – La notizia più importante riguarda il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente alla progettazione del prolungamento del molo sud, un intervento da 40-47 milioni di euro, rimasto bloccato nella precedente programmazione e ora rifinanziato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto è stato sviluppato dall’Arap che è riuscita a disincagliare la procedura – si apprende dal portale web ufficiale. Il Presidente Marsilio ha sottolineato che, “pur comprendendo che i tempi possano sembrare lunghi, le procedure nel settore portuale sono necessariamente complesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dragaggi, studi sui fondali e analisi delle correnti marine richiedono mesi o anni di approfondimenti, – ha aggiunto – ma stiamo lavorando per garantire risultati concreti e duraturi”.Marsilio ha, inoltre, evidenziato come “i lavori per il cavalcavia sono in corso, la banchina di riva è stata completata con anticipo e anche il dragaggio procede regolarmente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stiamo costruendo un sistema portuale efficiente, collegato con l’entroterra, dove merci e operatori possano muoversi in modo agile e sicuro”.La fase progettuale del prolungamento del molo sud è prevista entro la fine del 2026, con l’avvio dei lavori reali nel 2027. 

