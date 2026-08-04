Regione Abruzzo, la nota: Porto di Pescara, via libera alla deviazione del fiume e 21 mnl per lo scalo portuale

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Vertice operativo, ieri sera, nella sede della Direzione marittima di Pescara, guidato dal Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. Si è tracciata la roadmap sul potenziamento e sulla deviazione del porto canale – si apprende dalla nota stampa. Nel corso dell’incontro è stata confermata la conclusione dell’iter ambientale con il parere VIA favorevole per l’avvio della deviazione della foce del fiume (opera affidata da ARAP all’ATI Sales/Mentucci/Inmare). Parallelamente, si è fatto il punto sui 21,2 milioni di euro destinati alle successive opere a mare gestite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP), fondamentali per mettere fine allo storico problema dell’insabbiamento dei fondali.Analizzate anche le procedure gestite da ARAP per sbloccare i cantieri a terra relativi al “Pennello di Foce” e alla barriera di radicamento: si sta procedendo allo scorrimento della graduatoria per individuare il nuovo appaltatore, con un attento monitoraggio sull’adeguamento dei prezzi unitari per garantire una ripartenza rapida dei lavori.All’incontro hanno preso parte , tra gli altri, il presidente dell’AdSP Mirco Carloni, gli assessori regionali Umberto D’Annuntiis e Nicoletta Verì, il sindaco di Pescara Carlo Masci, oltre ai vertici di ARAP e della Direzione marittima – si legge sul sito web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it